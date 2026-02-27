CPP et Equinix rachètent l'opérateur de centres de données nordiques atNorth pour 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans la déclaration et dans le contexte)

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir l'opérateur de centres de données nordiques atNorth auprès de la société de capital-investissement Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun vendredi.

CPP investira environ 1,6 milliard de dollars pour une participation majoritaire de 60 %, tandis qu'Equinix en détiendra environ 40 %. La transaction devrait avoir un effet relutif immédiat sur les fonds d'exploitation ajustés d'Equinix une fois qu'elle sera achevée.

atNorth exploite huit centres de données au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède, et plusieurs autres sites sont en cours de développement.

L'opérateur a obtenu 1 gigawatt d'énergie pour son expansion future et prévoit un pipeline d'environ 800 mégawatts au cours des cinq prochaines années afin de répondre à la demande croissante de l'Europe en matière d'IA.

Partners Group a acquis l'entreprise en 2022 pour un montant non divulgué et a depuis soutenu son expansion régionale.

L'opérateur de centres de données californien Equinix s'est développé de manière agressive pour capter la demande croissante d'infrastructures numériques, tandis que CPP a augmenté son exposition aux actifs de centres de données.