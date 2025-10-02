 Aller au contenu principal
CP Winfarm : Très forte hausse de l’EBITDA, génération de cash et baisse de l’endettement au 1er semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 02/10/2025 à 18:00

Très forte hausse de l’EBITDA, génération de cash et baisse de l’endettement au 1er semestre 2025
Perspectives 2025 : poursuite de la croissance, amélioration de la rentabilité opérationnelle et désendettement
Croissance de +6,5 % du chiffre d’affaires
Au 1er semestre 2025, WINFARM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74,5 M€, en progression de +6,5 % par rapport au 1er semestre 2024. Cette dynamique traduit l’efficacité des initiatives commerciales déployées ces derniers mois et confirme l’entrée du Groupe dans un nouveau cycle de croissance durable alimenté par l’ensemble de ses pôles d’activités.

