CP TARGETSPOT : Targetspot accélère dans l’univers des podcasts

Targetspot accélère dans l’univers des podcasts

Targetspot (ex-AudioValley), acteur mondial de l’AdTech et de la monétisation

audio digitale, renforce son positionnement dans la monétisation des podcasts en

dotant sa marketplace américaine de nouveaux moyens et en nouant une série de

partenariats au Royaume-Uni et en France. Segment particulièrement dynamique

de l’audio digital, le podcast s’impose aujourd’hui comme un axe de

développement majeur pour le Groupe.

En Amérique du Nord, la marketplace de podcasts Targetspot a été perfectionnée

pour répondre pleinement aux attentes d’annonceurs, séduits par ce média

immersif et engageant, et en quête d’achat d’espace chez plusieurs éditeurs de

podcasts. Elle leur offre aujourd’hui un environnement transparent pour réaliser des

campagnes massives, ciblées et à des prix compétitifs