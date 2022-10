CP Targetspot : Plan stratégique Audio 2025 : vers un nouveau cycle de développement

Le cap des 50 M€ de chiffre d’affaires visé

▪ Un objectif de marge d’Ebitda supérieur à 15%

Résultats semestriels 2022

▪ Une croissance du chiffre d’affaires de 17,6%

▪ Ebitda positif hors Winamp

Targetspot (ex-AudioValley) publie aujourd’hui ses comptes du premier

semestre 2022 et dévoile son nouveau plan stratégique à trois ans, Audio 2025,

qui doit accélérer la transformation du Groupe pour l’imposer parmi les leaders

mondiaux de l’AdTech audio digital.

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2022, non-audités, ont été validés par

le Conseil d’Administration du 17 octobre 2022.

Le Groupe Targetspot a dégagé au 30 juin un chiffre d’affaires de 14,5 millions

d’euros (M€), contre 12,3 M€ un an plus tôt, affichant ainsi une croissance de 17,6%.

A taux de change constants (TCC), cette croissance s’établit à 11,7%. L’impact de

l’effet de change, lié à l’appréciation du dollar face à l’euro, s’établit pour sa part à

+5,9% au premier semestre.