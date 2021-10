CP MINT :Résultats semestriels 2021

Un 1er semestre de croissance toujours forte : doublement du chiffre d’affaires

Des résultats qui intègrent la forte hausse des prix de l’énergie

Exercice 2021

Des tensions sur les prix d’achat encore accentuées au 2nd semestre

Consolidation de la base de clientèle existante et revalorisations tarifaires

Une situation financière robuste

Montpellier, le 7 octobre 2021 - La société Mint (ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce ses résultats semestriels 2021. Après l’annonce d’un chiffre d’affaires en forte croissance, le résultat net semestriel ressort en repli avec un excédent brut d’exploitation (EBE) à -1,5 M€ contre 2,9 M€ au 30 juin 2021. La marge brute s’établit à 2 M€ traduisant une bonne dynamique d’achat, en dépit d’une hausse des prix de l’électricité initiée dès le second trimestre et fortement accentuée au cours des dernières semaines. Cette situation pèsera vraisemblablement sur les résultats de l’ensemble de l’exercice 2021.