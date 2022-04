CP MINT : Résultats annuels 2021

Franchissement du cap des 100 M€ en électricité

Des résultats 2021 fortement impactés par la hausse des prix de l’électricité

Exercice 2022

Mint double de taille et rentre dans le top 5 des fournisseurs d’énergie en France

Des revalorisations tarifaires à nouveau nécessaires

Un retour progressif vers une situation financière plus équilibrée dans un contexte encore dégradé

Une situation financière robuste

Montpellier, le 29 avril 2022 - La société Mint (la « Société », ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce ses résultats annuels 2021. Après la communication d’un chiffre d’affaires qui dépasse les 100 M€, le résultat net annuel ressort comme annoncé en repli avec un EBITDA à -1,1 M€ contre 2,9 M€ au 31 décembre 2020. L’exercice 2021 aura été marqué par une évolution sans précédent des prix de l’énergie mettant le secteur énergétique européen face à des difficultés inédites.