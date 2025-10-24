 Aller au contenu principal
CP MINT : Evolution de la gouvernance
information fournie par Boursorama CP 24/10/2025 à 08:00

Evolution de la gouvernance
Mint accueille Pascale Auger en tant que nouveau membre de son
conseil d’administration et salue le départ de son fondateur Kaled
Zourray
Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, annonce
une évolution de la composition de son conseil d’administration. Mint professionnalise sa
gouvernance en intégrant Pascale Auger au sein du conseil d’administration de la Société pour y
apporter sa riche expérience au service de groupes cotés. Kaled Zourray, fondateur de la société
Budget Télécom démissionne de son mandat d’administrateur après plus de 25 années
consacrées au développement de Mint (Ex. Budget Telecom).

Valeurs associées

MINT
6,0000 EUR Euronext Paris 0,00%

