CP MINT : Chiffre d'affaires semestriel 2020

Montpellier, le 30 juillet 2020 - La société Mint (ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie un chiffre d'affaires semestriel de 32,4 M€ (dont 7,4 M€ de taxes collectées) en hausse de 46% contre 22,2 M€ (dont 5,4 M€ de taxes collectées) au 1er semestre 2019. Cette hausse de l'activité, reflet d'une notoriété en forte croissance, s'accompagne elle-même d'une forte appréciation du taux de marge brute liée à une forte baisse des prix sur le marché de gros dues à des températures au-dessus des normales saisonnières au 1er trimestre et à l'effet COVID au 2nd trimestre.