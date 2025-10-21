CP MINT : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025

Communiqué de presse MINT



Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025



> Hausse du chiffre d’affaires de 30% à 44,8 M€

> EBITDA de 2,4 M€ stable par rapport au 1er semestre 2024

> Résultat net de 3,4 M€ contre 1,9 M€ au 1er semestre 2024



Perspectives



> BtoC : Vers une stratégie d’acquisition plus qualitative

> BtoB : Forte hausse des volumes commercialisés avec plus de 350 GWh à livrer sur les exercices 2026 et suivants



Annexe

> Décision du CoRDiS



Le chiffre d’affaires semestriel 2025 ressort à 44,8 M€ contre 34,5 M€ au 30 juin 2024, en hausse de 30%. A l’exception de l’activité Télécoms, toutes les activités affichent un chiffre d’affaires en progression. L’EBITDA s’élève à fin juin 2025 à 2,4 M€ contre 2,5 M€ sur le 1er semestre 2024 en légère baisse du fait de la hausse des coûts marketing et de la masse salariale avec le renfort de profils très spécialisés pour accompagner la montée en puissance des expertises de la Société.