CP MINT : Chiffre d’affaires 2021

Franchissement du cap des 100 M€ en électricité

Des résultats 2021 fortement impactés par la hausse des prix de l’électricité

Une structure financière solide

Des ambitions renouvelées en 2022

Montpellier, le 14 février 2022 - La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie un chiffre d’affaires annuel de 107 M€ (hors taxes collectées) en hausse de 40% contre 64,2 M€ au 31 décembre 2020. Cette hausse de l’activité totalement organique démontre la pertinence du positionnement de Mint en tant que fournisseur vert, engagé et innovant.

Activité Energie : un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€

Dans un contexte du marché de l’Energie bousculé par l’évolution fulgurante des prix d’achats, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires Electricité de 102 M€ hors taxes. Comme attendu, les révisions tarifaires mises en place par Mint et rendues nécessaires par l’évolution sans précédent des prix de l’énergie sont à l’origine du départ de certains clients. La mise en oeuvre de ces mesures a permis au Groupe de stabiliser la taille de son parc d’abonnés fidèles à la marque Mint à hauteur de 110 000 clients.