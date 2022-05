CP METEX : SIGNATURE DEFINITIVE DU FINANCEMENT SYNDIQUE D'UN MONTANT TOTAL MAXIMUM DE 100 M€

Clermont-Ferrand, le 13 mai 2022 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, conseillé par Natixis Partners Debt Advisory annonce la signature ce 12 mai 2022 de la documentation juridique d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 100 M€ avec Société Générale Coordinateur et Co-arrangeur, le Crédit du Nord/ Banque Nuger Co-arrangeur, LCL Co-arrangeur, le Crédit Agricole Brie-Picardie, Co-arrangeur, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin Co-arrangeur, BNP Paribas et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ayant rejoint le pool en participation.