CP METEX : Réception d’une offre de reprise portant sur les activités de METEX NØØVISTAGO et une partie des activités commerciales et R&D de METabolic EXplorer

Réception d’une offre de reprise portant sur les activités de METEX NØØVISTAGO et une partie des activités commerciales et R&D de METabolic EXplorer

Examen de l’offre de reprise en plan de cession

des activités de METEX NØØVISTA

Clermont-Ferrand, le 3 juin 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que (i) les administrateurs judiciaires ont reçu ce jour une offre de reprise de la part d’Avril portant sur les activités de METEX NØØVISTAGO et une partie des activités commerciales et R&D de METabolic EXplorer, et (ii) le Tribunal de commerce de Paris a examiné l’offre de reprise de la société MAASH en plan de cession des activités de METEX NØØVISTA ainsi que la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de cette société qui en résulterait.

Par ailleurs, les administrateurs judiciaires ont reçu ce jour une manifestation d’intérêt d’un nouveau candidat portant sur les activités R&D de METabolic EXplorer.