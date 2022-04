CP METEX : Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Clermont-Ferrand, le 29 avril 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Le rapport financier annuel comprend notamment :

• La déclaration de la personne physique qui assume la responsabilité du rapport ;

• Le rapport de gestion du Conseil d’Administration ;

• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

• Les comptes annuels consolidés;

• Les rapports des commissaires aux comptes ; et

• Les honoraires des commissaires aux comptes.