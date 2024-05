CP METEX : Chiffre d affaires consolidé du 1er trimestre 2024

Clermont-Ferrand, le 14 mai 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader

de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés

aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd’hui le

chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2024.

Au 1er trimestre 2024, les ventes d'acides aminés de spécialités s’élèvent à 23,3 M€ contre 19,9 M€

au 1er trimestre 2023, soit une hausse de 17%. Elles progressent en volumes et en valeur avant la

mise en œuvre d’un investissement plus capacitaire. L’appréciation du mix-produits confirme

l’ambition historique du Groupe de se positionner progressivement plus haut dans la chaîne de

valeur des acides aminés.