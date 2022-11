CP METAVISIO : Metavisio se positionne en Inde avec la signature de plusieurs commandes publiques et privées

Metavisio se positionne en Inde avec la signature de plusieurs commandes publiques et privées

PONTAULT-COMBAULT, le 17 novembre 2022 – 17h45 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, obtient plusieurs commandes importantes publiques et privées en Inde, un des plus gros marchés informatiques mondial.

METAVISIO/THOMSON Computing poursuit son internationalisation avec l’obtention début novembre de deux premières commandes sur le marché indien.