CP METAVISIO : Metavisio annonce la signature d’un contrat de distribution au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est, et prévoit de réaliser 10M$ de chiffre d’affaires sur ces deux régions en 2023

Metavisio annonce la signature d’un contrat de distribution au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est, et prévoit de réaliser 10M$ de chiffre d’affaires sur ces deux régions en 2023



PONTAULT-COMBAULT, le 21 novembre 2022 – 8h – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, signe un accord de distribution pour le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est.

METAVISIO/THOMSON Computing poursuit son internationalisation avec la signature aujourd’hui d’un contrat de distribution avec le grossiste RED DOT au MOYEN-ORIENT et en Afrique de l’Ouest.