CP MEDIAN : Median Technologies reçoit 19 millions d'euros correspondants à la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement en 2025
information fournie par Boursorama CP 21/10/2025 à 17:45

Median Technologies reçoit 19 millions d’euros correspondants à la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d’Investissement en 2025

• Les fonds serviront à soutenir le lancement commercial d’eyonis® LCS aux Etats Unis et en Europe et l’extension du portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’IA de Median, eyonis®, pour le diagnostic précoce des cancers.
• Le remboursement de 20,7 millions d’euros correspondant à la première tranche du prêt qui avait été accordé par la BEI en 2019 a été effectué le 17 octobre 2025.
• A l’issue de ces transactions, l’horizon de trésorerie de la Société est étendu au quatrième trimestre 2026.

