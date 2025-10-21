CP MEDIAN : Median Technologies reçoit 19 millions d’euros correspondants à la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d’Investissement en 2025

Median Technologies reçoit 19 millions d’euros correspondants à la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d’Investissement en 2025



• Les fonds serviront à soutenir le lancement commercial d’eyonis® LCS aux Etats Unis et en Europe et l’extension du portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’IA de Median, eyonis®, pour le diagnostic précoce des cancers.

• Le remboursement de 20,7 millions d’euros correspondant à la première tranche du prêt qui avait été accordé par la BEI en 2019 a été effectué le 17 octobre 2025.

• A l’issue de ces transactions, l’horizon de trésorerie de la Société est étendu au quatrième trimestre 2026.