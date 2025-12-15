CP LIGHTON : Ajustement de l’objectif d’ARR pour 2025

Ajustement de l’objectif d’ARR pour 2025

LightOn (FR0013230950 - ALTAI), acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, annonce un ajustement de son objectif d’ARR pour l’exercice 2025. Cette décision intervient dans un contexte d’explosion de la demande en cartes graphiques (GPUs) haut de gamme qui génère des contraintes d’approvisionnement affectant l’ensemble du marché de l’intelligence artificielle ; les organisations souhaitant se doter de leurs propres matériels et infrastructures souverains, constituant le cœur de clientèle de LightOn, sont particulièrement affectées par ces difficultés qui retardent la mise en œuvre de leurs projets.