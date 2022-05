CP Les Agences de Papa : Préventes VERSITY® bientôt ÉPUISÉES, Le projet metaverse des Agences de Papa attire !

Lancé par Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+ ( MLPAP ), le premier Metaverse au monde lié à l’immobilier réel et son écosystème se nomme VERSITY®. Malgré un contexte économique dégradé sur le marché des cryptomonnaies, Les Agences de Papa continue d’avancer et pourrait annoncer dans les tout prochains jours la clôture de ses préventes. En effet, toute l’offre est sur le point d’être entièrement réservée en un temps record avec une sursouscription significative.

VERSITY® qu’est-ce que c’est ?

L’ambition des Agences de Papa a toujours été d’être une alternative à l’immobilier traditionnel. En utilisant le web 3.0 et le métaverse comme un support du réel, la startup prépare l’avenir de l’immobilier. Versity® va permettre à tous d’explorer et d’interagir dans un monde virtuel pour améliorer significativement les services proposés aux clients et aux professionnels de l’immobilier. L’objectif est de donner à tous les acteurs plus de transparence sur l’environnement des biens immobiliers, un accès facile et sécurisé à plus d’informations sur les biens et services, et ainsi favoriser les décisions d’achat plus précises et plus rapides.