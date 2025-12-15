 Aller au contenu principal
CP LACROIX : Agenda financier 2026
15/12/2025

Agenda financier 2026


LACROIX dévoile les dates de ses prochaines publications financières pour l’exercice 2026 (après Bourse) :

o Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2025 : 10 février 2026
o Résultats annuels 2025 : 31 mars 2026
o Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : 11 mai 2026
o Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026
o Résultats semestriels 2026 : 30 septembre 2026
o Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 2 novembre 2026

