CP Kerlink : Kerlink et Clickie déploient des systèmes de magasin intelligent pour la plus grande chaîne de commerces de proximité d'Amérique Latine

Kerlink et Clickie déploient des systèmes de magasin intelligent

pour la plus grande chaîne de commerces de proximité d'Amérique Latine

Kerlink (AKLK -

FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Clickie, société chilienne

qui propose un suivi et une gestion en temps réel de la consommation électrique, annoncent aujourd'hui

que leur solution de magasin intelligent est en cours de déploiement au Chili dans plusieurs dizaines de

magasins appartenant OXXO, la plus grande chaîne de magasins de proximité d'Amérique Latine. OXXO,

qui fait partie de Grupo FEMSA, compte près de 20 000 magasins de proximité dans cinq pays d'Amérique

Latine.