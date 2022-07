CP KERLINK : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 10 M€

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of

Things - IoT), publie aujourd’hui le chiffre d’affaires de son 1er semestre 2022.

Le Groupe a réalisé une belle performance sur le 2ème trimestre, en hausse de 65% par rapport au 1er

trimestre, lui permettant de réaliser, sur le 1er semestre 2022, un chiffre d’affaires de 10 M€, en progression

de 33% à période comparable.

Cette réalisation est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de tensions sur les

approvisionnements en semi-conducteurs, ce qui a pesé sur la disponibilité des produits proposés par le

Groupe, en particulier au 1er trimestre.

Le Groupe rappelle par ailleurs que le 2ème trimestre de l’exercice 2021 avait déjà été très dynamique,

avec une forte croissance des ventes (+79% par rapport au 2ème trimestre 2020), faisant ressortir un effet de

base défavorable sur le 2ème trimestre.

Kerlink a su s’affranchir des difficultés du contexte pour enregistrer une excellente performance sur la

période.