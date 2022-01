CP KERLINK : Chiffre d’affaires 2021 de 19,9 M€ : +78%

Chiffre d’affaires 2021 de 19,9 M€ : +78%

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des objets (IoT) annonce

son chiffre d’affaires annuel 2021.

Après un exercice 2020 marqué par les effets de la situation sanitaire, Kerlink a retrouvé la voie de la

croissance au terme d’une année de forte conquête commerciale. Le chiffre d’affaires du Groupe en 2021

s’élève à 19,9 M€, en hausse de 78% par rapport à l’exercice 2020 (11,2 M€). Cette performance est

supérieure de près de 5% à la valeur haute de la fourchette des objectifs annoncés à l’occasion des

résultats semestriels, avec un atterrissage qui était alors envisagé entre 16 et 19 M€. L’activité de l’exercice

2021 ressort également en forte progression (+52%) par rapport à 2019.

Ces performances sont d’autant plus remarquables qu’elles s’inscrivent dans un contexte sans précédent

de tensions sur les approvisionnements en semi-conducteurs et matières premières qui aura affecté

l’ensemble des acteurs industriels et technologiques mondiaux, en particulier sur le 2ème semestre. La

croissance des ventes a essentiellement été portée par les opérateurs de réseaux privés.