CP HUNYVERS : Hunyvers publie son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2021 / 2022

o Croissance record de l’activité à +50,3%

o Trois acquisitions réussies

o Progression attendue de la rentabilité opérationnelle

o Confirmation de la feuille de route à horizon 2025

Julien Toumieux, Président-Fondateur, et Delphine Bex, Directrice Générale, déclarent : « Pour

cette première publication de chiffre d’affaires annuel depuis l’introduction en Bourse, Hunyvers a

tenu son engagement d’une croissance record de son activité, avec un chiffre d’affaires en hausse

de plus de 50% sur l’exercice clos le 31 août dernier, Ces derniers mois ont été marqués par des

avancées clés dans l’exécution de la stratégie, dont la poursuite d’une politique très active

d’acquisitions, afin de renforcer notre maillage géographique, et l’approfondissement de l’offre de

services - notamment l’enrichissement des fonctionnalités de Caramaps, notre plateforme digitale

de voyage itinérant. Face à une demande de véhicules de loisir (VDL) toujours extrêmement

soutenue, les difficultés d’approvisionnement et l’inflation tarifaire ont entraîné une évolution en

profondeur de notre mix de ventes au bénéfice des véhicules d’occasion et des services. Cette

évolution aura un impact positif sur nos marges. Malgré un contexte plus exigeant, nous sommes

donc au rendez-vous et parfaitement en ligne avec les priorités et les objectifs présentés lors de notre

introduction en Bourse. »