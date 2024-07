CP HUNYVERS : Finalisation de l’acquisition de Pneumarine Un nouveau jalon dans la montée en puissance dans le nautisme

Finalisation de l’acquisition de Pneumarine

Un nouveau jalon dans la montée en puissance

dans le nautisme

Limoges (France), le 10 juillet 2024 à 18h00 – Hunyvers (la « Société »), spécialiste de la

distribution de véhicules de loisir (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce

aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Pneumarine.

Pour rappel, Hunyvers avait annoncé son entrée en négociations exclusives avec l’entreprise en

avril 2024.

Basé à Gradignan (Gironde), Pneumarine, qui a dégagé 1 M€ de chiffre d’affaires lors de l’exercice

clos le 30 septembre 2023, représente la marque Zodiac et réalise l’essentiel de son activité dans

les services, Pneumarine sera intégrée dans les comptes à compter du 26 juillet 2024.

Avec cette opération, Hunyvers conclut sa quatrième acquisition dans le nautisme depuis 2020

(après Groupe Nautic, Marine Plaisance et LBC Nautic), illustrant sa stratégie volontaire de

développement sur ce marché à fort potentiel et en phase de consolidation.