CP FREELANCE.COM : Des résultats annuels 2022 en très forte progression

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les

entreprises et leurs talents externes, publie les résultats financiers de son exercice 2022 (période du

1er janvier au 31 décembre 2022). Ces états financiers, audités, présentés et commentés ci-dessous

de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables

françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 avril 2023.