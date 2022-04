CP Freelance.com : Des résultats annuels 2021 en forte progression

CP Freelance : Des résultats annuels 2021 en forte progression

Chiffre d’affaires publié : +54%

EBITDA*: +50%

Résultat net part du groupe : +19%

Chiffre d’affaires proforma : +107%

EBITDA* proforma : +150%

Ambition 2022 : nouvel exercice de croissance forte et rentable

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie les résultats financiers de son exercice 2021. Ces états financiers, audités, présentés et commentés ci-dessous de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 22 avril.