CP FLORENTAISE : Nouveaux partenariats et consolidation de l empreinte territoriale du Groupe en Chine, en faveur de la transition écologique

- Création de deux joint-ventures avec des acteurs chinois pour la valorisation des déchets agricoles locaux et la production de biochar



- Signature d’un accord exclusif au bénéfice de Florentaise pour l’utilisation et la distribution du biochar produit



- Des lettres d’intention signées ce jour par le district de Jiaxing pour la production de 84 000 tonnes de biochar par an, équivalent à 190 000 tonnes de crédit carbone