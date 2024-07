CP FLORENTAISE : Chiffre d’affaires 2023-2024 : 66,9 M€ en hausse de +15,5%

Chiffre d’affaires 2023-2024 : 66,9 M€ en hausse de +15,5%



Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-2024 de 22,4 M€ porté par le très fort développement des ventes en Chine





Saint-Mars-du-Désert, le 25 juillet 2024 à 17H45, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-2024. Pour analyser sa performance, le Groupe rappelle qu’il connaît une saisonnalité importante liée aux activités de jardinage qui démarrent traditionnellement à compter du printemps et dont les ventes se matérialisent sur le second semestre.

Les ventes du 4ème trimestre ont été dynamiques. Elles s’élèvent à 22,4 M€ et bénéficient du très fort développement des ventes en Chine (+115%). Sur l’exercice 2023-2024, l’activité BIVIS ressort en croissance de 19,5% par rapport à l’exercice 2022-2023.