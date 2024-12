CP ENTECH : Résultats du 1er semestre 2024

Résultats du 1er semestre 2024 Confirmation de la dynamique de croissance rentable engagée depuis le début d’année



· Ebitda positif sur l’ensemble du semestre



· Structure de coûts maîtrisée et dimensionnée pour accompagner la croissance



· Exercice 2024 : une durée exceptionnelle de 9 mois



· Objectifs 2029 : un CA de plus de 300 M€, associé à une marge d’Ebitda de 20 à 25%





Quimper, le 10 décembre 2024 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, publie ses résultats semestriels 2024 (au 30/09/2024).