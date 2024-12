CP ENTECH : Calendrier de communication financière 2025

Quimper, le 12 décembre 2024 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, publie son calendrier de communication financière pour l’année 2025.

25 février 2025

Chiffre d’affaires annuel 2024 (ex. de 9 mois clos au 31.12.2024)

25 mars 2025

Résultats annuels 2024 (ex. de 9 mois clos au 31.12.2024)

17 juin 2025

Assemblée générale des actionnaires

9 septembre 2025

Chiffre d’affaires semestriel 2025 (ex. clos au 31.12.2025)

23 septembre 2025

Résultats semestriels 2025 (ex. clos au 31.12.2025)