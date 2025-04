CP ENOGIA : NEEXT ENGINEERING et ENOGIA annoncent la signature d’un Protocole d’accord pour révolutionner les rendements dans l’énergie

NEEXT ENGINEERING et ENOGIA sont fiers d’annoncer la signature d’un Protocole d’accord visant à établir une collaboration ambitieuse autour du développement des technologies de fluides réactifs. Cette coopération stratégique cible deux applications majeures : la conversion de chaleur en électricité, sur une plage de puissance de 10 kW à 3 MW, et les pompes à chaleur. L’objectif est d’accélérer l’optimisation des solutions utilisant ces fluides brevetés révolutionnaires et d’en favoriser l’adoption à grande échelle dans divers secteurs industriels.