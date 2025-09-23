CP CRIT : Résultats consolidés du premier semestre 2025

À la suite de l’acquisition d’OPENJOBMETIS, le management du Groupe rappelle qu’il a souhaité faire évoluer l’organisation

de son reporting et faciliter la lecture de son information sectorielle. Le suivi de l’activité et le reporting interne sont

désormais structurés autour de deux secteurs d’activité distincts :

- L’activité « Travail temporaire », activité de conseil en ressources humaines et cœur de métier historique du

Groupe, inclut le recrutement ainsi que désormais les autres activités de délégation de personnel qualifié (conseil

en ingénierie, maintenance industrielle, formation…).

- L’activité « Aéroportuaire » inclut les prestations effectuées dans un environnement aéroportuaire relatives aux

passagers, aux avions, et au fret.

L’information financière sectorielle comparative présentée a été retraitée sur la base de cette nouvelle organisation.