CP CRIT : Résultats consolidés du premier semestre 2025
23/09/2025 à 18:00

À la suite de l’acquisition d’OPENJOBMETIS, le management du Groupe rappelle qu’il a souhaité faire évoluer l’organisation
de son reporting et faciliter la lecture de son information sectorielle. Le suivi de l’activité et le reporting interne sont
désormais structurés autour de deux secteurs d’activité distincts :
- L’activité « Travail temporaire », activité de conseil en ressources humaines et cœur de métier historique du
Groupe, inclut le recrutement ainsi que désormais les autres activités de délégation de personnel qualifié (conseil
en ingénierie, maintenance industrielle, formation…).
- L’activité « Aéroportuaire » inclut les prestations effectuées dans un environnement aéroportuaire relatives aux
passagers, aux avions, et au fret.
L’information financière sectorielle comparative présentée a été retraitée sur la base de cette nouvelle organisation.

CRIT
