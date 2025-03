CP CRIT : Résultats annuels 2024

Résilience de l’activité et des résultats

Nouvelle dimension à l’international avec l’intégration d’OJM

Paris (France) 25 mars 2025, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce les résultats de son exercice 2024. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 25 mars 2025.

Résultats annuels 2024

