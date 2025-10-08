CP COGELEC : Acquisition de Cogelec Développement et d’une participation majoritaire dans Cogelec par Legrand

Acquisition de Cogelec Développement et

d’une participation majoritaire dans Cogelec par Legrand,

dépôt prochain d’une offre publique d’achat simplifiée et

évolution de la gouvernance de Cogelec

Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC)

annoncent, dans le prolongement de la signature le 31 juillet 2025 d’un contrat d’acquisition entre Legrand

France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement,

associés de Cogelec Développement, d’autre part, la réalisation de l’acquisition par Legrand France, le 7

octobre 2025, de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement 5.347.065

actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec,

sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec.