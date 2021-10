CP BILENDI : Excellents résultats semestriels 2021

Croissance organique de +27,0 %

Forte progression de l’EBITDA de +80,4 %

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021

Au 1er semestre 2021, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 19,2 M€, en hausse de +27,0 % (+26,3% en croissance organique et à taux de change constant), une performance d’autant plus remarquable au regard d’un 1er semestre 2020 relativement peu affecté par la crise sanitaire du Covid (-2%). Si on la compare au 1er semestre 2019, la croissance du 1er semestre 2021 s’élève à +24,4%.

La France (25% du chiffre d’affaires total) comme l’international (75%) ont contribué fortement à cette croissance avec des progressions d’activité respectives de +31,9% et +25,4% sur la période.

Après un premier trimestre caractérisé par une hausse des revenus déjà soutenue de +11,6%, le rythme s’est accéléré au 2ème trimestre avec une hausse de +43,9%, inscrivant ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.