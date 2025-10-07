CP BILENDI : De nouveaux résultats records au 1er semestre 2025

Sur une base proforma, comme si Netquest avait été consolidée au 1er janvier 2024 (soit 6 mois d’activité de Netquest intégrée tant pour le S1 2024 que le S1 2025), l’activité affiche une croissance de + 1,4 % à taux de change constant4 sur la période.

La finalisation de cette acquisition en février 2025 a marqué une étape structurante dans le développement de Bilendi, désormais positionné parmi les acteurs de référence mondiaux du secteur des études de marché.

A l’international, qui représente 84 % du chiffre d’affaires (contre 77 % au S1 2024), les ventes atteignent 36,4 M€, en forte hausse de +55,0 % (+54,1 % à taux de change constant). La dynamique est particulièrement marquée aux Pays-Bas, en Italie et dans la zone DACH (Allemagne, Suisse, Autriche).