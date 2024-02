CP BILENDI : Chiffre d’affaires annuel 2023 : 62,7 M€

Chiffre d’affaires annuel 2023 : 62,7 M€

Croissance organique à taux de change constant : +4,5% au

T4, +2,7% sur l’année

Paris, le 27 février 2024 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour

les études, annonce la publication de son chiffre d’affaires au T4 2023 et en cumul sur l’année 2023

Le 4ème trimestre 2023 enregistre la plus forte croissance trimestrielle de l’exercice 2023

Au 4ème trimestre 2023, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 18,9 M€, en croissance de

+4,2% (+4,5% à taux de change constant), représentant la plus forte croissance trimestrielle de

l’exercice. Cette performance est portée par toutes les zones géographiques :

- A l’international, Bilendi retrouve la croissance de ses ventes qui augmentent sur le trimestre

de +3,0% (+3,3% à taux de change constant) ;

- En France, Bilendi signe un troisième trimestre consécutif de croissance, enregistrant une

hausse de +8,5%.