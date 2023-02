CP BILENDI : Bilendi s’appuie sur la force d’un modèle propriétaire générant une qualité de données aux plus hauts standards du marché

Bilendi s’appuie sur la force d’un modèle propriétaire générant une qualité de données aux plus hauts standards du marché

Paris, le 7 février 2023 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les études, appuie son développement sur un modèle propriétaire lui conférant une qualité de ses données et de ses processus aux plus hauts standards du marché.

Développement récent d’un modèle de « Marketplace » exposé aux risques

Depuis quelques années, des acteurs proposent des « Marketplaces », plateformes automatisées qui agrègent des centaines de millions de « consumers » par l‘intermédiaire de milliers de « publishers ». Ces « consumers » sont des comptes emails, du trafic web redirigé vers les questionnaires des clients, ou des comptes sur applications mobiles. Les plateformes ne disposent donc pas des mêmes moyens qu’une société propriétaire de panels pour contrôler leur origine, leur comportement dans le temps, leurs récompenses, …