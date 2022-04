CP Agences de Papa : Résultats de l’exercice 2021 et perspectives 2022

2021 : un exercice d’investissements et de croissance des ventes

2022 : montée en puissance du modèle

Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+ (MLPAP), réseau immobilier digital indépendant créé en octobre 2019, publie ses résultats annuels 2021 et ses perspectives 2022.

« L’année 2021 a été une étape cruciale qui nous a permis d’ancrer la marque auprès des français grâce à un effort d’investissement marketing sans précédent pour une start-up de notre taille. Elle a également permis d’initier une dynamique de croissance prometteuse malgré le contexte sanitaire. Cette croissance est amenée à se poursuivre en 2022 et doit nous permettre de dépasser le cap des 1,5 M€ de chiffre d’affaires.

En ce début d’exercice 2022, les gains de productivité constants que nous avons mis en œuvre ont permis une baisse très forte, de près de 50% de notre consommation de trésorerie mensuelle par rapport au niveau moyen de 2021, ce qui nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Plusieurs projets très significatifs, créateurs de nouvelles opportunités de revenus, devraient être finalisés en 2022. » Frédéric Ibanez - Président et Fondateur Les Agences de Papa