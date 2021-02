CP ADUX - Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020

Levallois-Perret, le 25 février 2021, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie son chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2020.



Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2020 s'élève à 6,4 millions d'euros, contre 7,4 millions d'euros (-13%) au quatrième trimestre 2019. La tendance reste négative mais s'est améliorée depuis le début de la crise sanitaire après un deuxième et un troisième trimestre en baisse respectivement de (-48%) et de (-17%). L'activité semble donc progressivement se redresser et la tendance laisse espérer un rebond en 2021.



La chute de la marge brute (-30%) est proportionnellement plus importante que la diminution du chiffre d'affaires (-13%) mais la réduction des coûts accompagnée des mesures d'aides gouvernementales liées au COVID-19 ont permis de dégager un EBITDA positif deux trimestres de suite : à hauteur de 0,7 million d'euros sur le quatrième trimestre après 0,2 million d'euros au troisième trimestre.

Sur 12 mois, l'activité a chuté de 22% mais l'EBITDA s'est amélioré et s'établit à 0,5 million d'euros sur l'année 2020 grâce à une stricte maîtrise des coûts depuis le début de l'année.