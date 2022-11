CP AdUX - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

Paris, le 24 novembre 2022, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022.



Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2022 diminue de -20% et s’élève à 4,8 millions d’euros, contre 6 millions d’euros au troisième trimestre 2021. Après la hausse du chiffre d’affaires enregistrée au premier semestre 2022, la dynamique commerciale du troisième trimestre a été affectée par la diminution des dépenses marketings des annonceurs liée au contexte économique actuel.



Malgré un ralentissement de l’activité au troisième trimestre, le Groupe a généré un EBITDA positif de 0,7 million d’euros et augmente son ratio d’EBITDA qui s’élève à 14% (EBITDA sur chiffre d’affaires) comparé à 13% au troisième trimestre 2021.

Sur les 9 premiers mois de l’année en cumulé, l’activité a augmenté de +3% et l’EBITDA s’est amélioré pour atteindre 1,4 million d’euros contre 1,2 million d’euros sur la même période en 2021.