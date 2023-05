CP AdUX - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Paris, le 25 mai 2023, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2023.



Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2023 s’élève à 4,6 millions d’euros, contre 5,5 millions d’euros (-16%) au premier trimestre 2022. La baisse du chiffre d’affaires de 0,9 million d’euros s’explique par une dynamique commerciale toujours affectée par la diminution des dépenses marketings des annonceurs liée au contexte économique actuel.

L’activité, plus concentrée sur le marketing à la performance et le drive to store, a permis une augmentation du taux de marge brute comparé au premier trimestre 2022. La marge brute du premier trimestre 2023 s’établit ainsi à 2,1 millions d’euros.

En parallèle, le groupe continue de mener efficacement sa politique de gestion des coûts ce qui lui permet de dégager un EBITDA positif de 0,2 million d’euros, en croissance comparé à l’année précédente.