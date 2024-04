Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: stabilité des revenus au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - La foncière Covivio fait part de revenus part du groupe stables à 154 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, l'impact des cessions étant compensé par la poursuite de solides performances opérationnelles, notamment dans l'activité bureaux.



A périmètre constant, les revenus du groupe ont augmenté de 7,1% (après une croissance de +5,2% en 2023), une performance portée par les commercialisations pour deux points, la réversion locative pour 1,3 point et l'indexation pour 3,4 points.



Covivio ajoute que son objectif de résultat net récurrent en 2024, attendu autour de 440 millions d'euros, sera mis à jour à l'occasion des semestriels, pour tenir compte du renforcement de son exposition à l'hôtellerie et de ses performances opérationnelles.





