Covivio se positionne pour le rachat de l'allemand Godewind

(Reuters) - La société française de gestion foncière Covivio a déclaré jeudi qu'elle lançait une offre de rachat de l'ensemble des actions de l'allemand Godewind Immobilien. Dans un communiqué, elle a indiqué avoir proposé 6,40 euros par action aux actionnaires de Godewind et avoir déjà obtenu environ 35% du capital-actions entièrement dilué de la société allemande. L'opération, a-t-elle précisé, va être réalisée via sa filiale indirecte en propriété exclusive Covivio X-Trend AG. Avec cet investissement majeur, est-il écrit dans le communiqué de Covivio, "la société disposera d'une masse critique sur le marché allemand de l'immobilier de bureau avec un portefeuille total de 2,1 milliards d'euros". (Ann Maria Shibu à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris 0.00% COVIVIO HTLS Euronext Paris 0.00%