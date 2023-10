Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: progression dans le classement GRESB information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 11:46









(CercleFinance.com) - Covivio revendique une progression de deux points sur sa note globale au classement GRESB 2023, qui évalue la politique, les plans d'actions et les performances ESG de plus de 1500 entreprises du secteur du bâtiment et de l'immobilier dans le monde.



Le groupe conserve ainsi la deuxième place de la catégorie 'Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel - Western Europe' et son statut '5 stars', le confortant parmi les leaders mondiaux du secteur.



Covivio affiche une note de 90/100 sur le volet 'Patrimoine en exploitation', mais progresse aussi sur le volet 'Développement' en atteignant 97/100, et conserve la note maximale de 100/100 dans la catégorie 'Public Disclosure' pour son reporting ESG.





