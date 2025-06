Covivio: pleine propriété de la tour CB21 à La Défense information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Covivio fait part du rachat de la participation minoritaire de 25% dans la tour CB21, à Paris-La Défense, lui permettant ainsi d'obtenir la pleine propriété de cet actif et d'y déployer sa stratégie immobilière ainsi que de bénéficier du travail d'asset management.



Située au pied du métro Ligne 1 (station Esplanade de la Défense) et acquise par Covivio en 2007, CB21 se déploie sur 68.000 m² et 41 niveaux. Elle propose différents espaces communs et une offre servicielle inspirée des plus hauts standards hôteliers.



Dans le cadre de la libération mi-2025 des 38.000 m² occupés par Suez, la société foncière entend poursuivre le travail de repositionnement qualitatif et serviciel engagé dès 2020, avec notamment un nouvel espace lobby/lounge et de nouvelles salles de réunion.





Valeurs associées COVIVIO 51,1000 EUR Euronext Paris 0,00%