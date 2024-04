Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: parts de Generali dans Covivio Hotels rachetées information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Covivio indique avoir finalisé l'acquisition, annoncée en février, des 8,3% du capital de sa filiale Covivio Hotels détenus par Generali, en échange d'actions nouvelles Covivio, une opération qui renforce son exposition à l'hôtellerie à 20% (contre 17% à fin 2023).



Ce renforcement de la foncière sur cette classe d'actifs en croissance pourra se poursuivre via le lancement, dans les prochaines semaines, d'une offre publique d'échange sur le solde du capital de Covivio Hotels (47,8%).



Cette offre se ferait dans les mêmes conditions que l'apport par Generali et Covivio n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire, ni d'effectuer une fusion dans les 12 mois suivant la clôture de l'offre.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -0.28%