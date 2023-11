Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: nouvelle distinction pour Stream Building information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Covivio indique que Stream Building, immeuble situé dans le 17ème arrondissement de Paris et lauréat de l'appel à projet 'Réinventer Paris 1', a reçu à Milan le prix 'The Plan Award 2023' dans la catégorie 'mixed-use' face à 33 projets internationaux.



'Ce prix, qui récompense l'excellence dans les domaines de l'architecture, de l'aménagement intérieur et de l'urbanisme, valorise ce projet ambitieux porté par un groupement inédit : Covivio, Hines France et PCA-STREAM', explique la foncière.



Pour rappel, cet immeuble mixte de 16.200 m2 de surface de plancher sur huit étages comprend 9.600 m2 de bureaux et services, occupés par OVHCloud, 1.100 m2 de commerces en pied d'immeuble et 5.500 m2 de résidence hôtelière opérée par Zoku.





