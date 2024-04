Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: la CDC rachète 49% d'un portefeuille allemand information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Covivio a annoncé mardi que CDC Investissement Immobilier, une filiale de la Caisse des Dépôts, allait lui racheter une participation de 49% dans un portefeuille à dominante résidentielle situé dans le centre de Berlin.



Le portefeuille comprend huit actifs situés dans quelques un des quartiers les plus attractifs de la capitale allemande, dont Charlottenburg, Mitte ou Prenzlauer Berg.



Il représente un périmètre d'environ 70.000 m2, dont 770 appartements, 15.800 m2 de surfaces commerciales et un parking public de 274 places.



Covivio précise que l'opération a été signée sur la base d'une valorisation totale de 274 millions d'euros.



Le portefeuille est aujourd'hui détenu à hauteur de 89,9% par Covivio Immobilien, la filiale résidentielle, et à hauteur de 10,1% par Covivio lui-même.





